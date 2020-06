En Donneschdeg de Moien ass d'Presidentin vun der Caritas eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Rezessioun riskéiert erëm vill Leit an de Misär ze dreiwen. Mir schwätzen en Donneschdeg de Moien doriwwer mat der Presidentin vun der Caritas. D'Marie-Josée Jacobs ass d'Invitée beim François Aulner.

Bannent 2 Méint eleng hunn 380 Leit d’Hëllef vun der Caritas ugefrot. Leit, déi bis ewell keng Problemer haten. Wie leit de Moment besonnesch ënnert de Konsequenze vun der Corona-Kris? Wéi vill méi prekär Fäll gi sech fir déi nächst Zäit erwaart? Wat kënnen d’ëffentlech Hand an d’ONG’e maachen?

Dat froe mir d’Presidentin vun der Caritas Marie-Josée Jacobs um Donneschdeg. Si ass d’Invitée vun der Redaktioun um 10 op 8 hei op RTL.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.