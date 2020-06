E Freideg de Moie war den LSAP-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

"Den Etat de Crise ass eriwwer, mä de Virus ass nach do". Wann d’Situatioun sech ännert, da misst d’Chamber et fäerdeg bréngen a ganz kuerzer Zäit ze legiferéieren. Dat sot de Mars Di Bartolomeo e Freideg de Moien hei op RTL.

Den LSAP-Deputéierten a Rapporter vun de sougenannte Covid-Gesetzer huet erkläert, datt déi Gesetzer, déi d’Gestioun vun der Kris vun der Regierung un d'Chamber transferéieren, punktuell kënnen amendéiert a geännert ginn, wann dat néideg wier. Hien huet awer och betount, datt déi Gesetzer just ee Mount gëllen.

Op d’Kritik vun der Oppositioun, d’Gesetz wier schlecht geschriwwen, inkoherent, disproportionéiert par Rapport zur aktueller Situatioun, huet de Mars Di Bartolomeo reagéiert: Majoritéit an Oppositioun hätte gutt zesummegeschafft. D’Regierung an de Staatsrot hätten och hiren Deel gemaach.

Zur ëmstriddener Zwangshospitaliséierung, déi elo „confinement forcé“ heesche soll, huet de Rapporter vun de Covidgesetzer confirméiert, datt d’Méiglechkeet fir ee Betraffene fir an Appell ze goen an d’Gesetz kënnt.

An den zoustännege Chamberkommissiounen ass een op der leschter ligne droite. E Méindeg soll kënnen iwwer d'Covid-Gesetzer ofgestëmmt ginn.

Invité vun der Redaktioun: Mars Di Bartolomeo

