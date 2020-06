E Mëttwoch ass de President vun der Cour Supérieure de Justice den Invité vun der Redaktioun.

E Mëttwoch um Hallefnuecht leeft den Etat de crise aus. Virun deem Hannergrond ass de President vun der Cour Supérieure de Justice an dem Verfassungsgeriicht eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir schwätze mam Jean-Claude Wiwinius géint 8.10 Auer iwwert des exzeptionell Zäit aus der Siicht vum Magistrat. Donieft geet et och ëm den Deconfinement an d'Auswierkunge vum Lockdown um Geriicht.

