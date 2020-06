En Donneschdeg de Moien ass de Generaldirekter vun der Fedil eisen Invité vun der Redaktioun.

Ass Guardian just den Ufank oder de Coronavirus just e Virwand fir ofzebauen? Wéi schlëmm gëtt den Industriestanduert Lëtzebuerg vun der Corona-Kris getraff a wat muss gemaach ginn, fir ouni gréisser Schréipsen aus der Kris erauszekommen? Deene Froe wëlle mer en Donneschdeg de Moie mat eisem Invité vun der Redaktioun nogoen.

De Generaldirekter vun der Fedil, de René Winkin, ass géint 10 op 8 live bei eis am Studio.

