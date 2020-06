En Dënschdeg de Moien ass d'Nach-Direktesch vun der Nationalbibliothéik eis Invitée vun der Redaktioun.

21 Joer un der Spëtzt vun der BNL. Een Donneschdeg ass de leschten Dag vun der Monique Kieffer.

Wéi huet sech d'Nationalbibliothéik an de leschten 2 Joerzéngten entwéckelt? Wat ass de Rôle vun sou enger Institutioun haut an an der Zukunft? An wat seet d'Directrice vun der BNL zu der Polemik ronderëm hir Successioun?

Alles Froen, déi mer um 10 op 8 un eis Invitée vun der Redaktioun wäerte stellen.

