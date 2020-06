E Mëttwoch de Moien ass den neie Generaldirekter vu LuxairGroup eisen Invité vun der Redaktioun.

Op den Dag genee, zanter engem Mount leed de Gilles Feith d’Geschécker vun der Luxair. Besonnesch an dësen Zäite keen einfachen Job. Wei bereet sech d’Airline vir op eng eventuell 2. Well? Wei geet d’Luxair mat Rees-Restriktiounen ëm déi et an anere Länner gëtt a wéi kann d’Sécherheet vun de Clienten, ma och vum Personal garantéiert ginn? Alles Froen déi mer de Moien dem neie Generaldirekter vu LuxairGroup stellen. De Gilles Feith ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg