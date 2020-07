E Freideg de Moie ass de Wirtschaftsminister eisen Invité vun der Redaktioun.

Op enger Tripartite sollen d’Regierung an d’Sozialpartner Mesuren an d’Ae faassen, fir de Chômage ze bekämpfen.

Wat ass sech vun der Reunioun mat de Gewerkschaften a mam Patronat z’erwaarden? Wat schwieft der Regierung vir, fir der Ekonomie weider ënnert d’Äerm ze gräifen? Wéi soll grad an dësen Zäiten d’Ekonomie mëttel- a laangfristeg ausgeriicht ginn?

Dat alles froe mir de Wirtschaftsminister. De Franz Fayot (LSAP) ass Invité vun der Redaktioun um 10 op 8 hei op RTL.

