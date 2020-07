E Méindeg ass den Direkter vum Institut Luxembourgeois de Régulation eisen Invité vun der Redaktioun.

De 5G-Réseau hëlt lues a lues hei am Land Form un. Wou si mer drun mat der Installatioun? Wéi kann déi 5. Generatioun eisen Alldag revolutionéieren? Wat sinn d’Risike vun dëser neier Mobilfunk-Technologie? A wat seet de Luc Tapella zu de Verschwörungstheorië ronderëm de 5G?

Dorop äntwert den Direkter vum Institut Luxembourgeois de Régulation um 10 op 8.

Den Luc Tapella ass eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.