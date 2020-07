E Freideg de Moien ass de President vun der Dokteschassociatioun eisen Invité vun der Redaktioun.

Ass et eng zweet Well? Si mer anescht opgestallt wéi am Mäerz? Wéi gesäit den Ament den Alldag an den Dokteschpraxen aus?

Geet déi politesch Reaktioun op déi aktuell Zuelen-Evolutioun duer?

Ënner anerem dat froe mir den Dokter Alain Schmit, President vun der Dokteschassociatioun. Hien ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

