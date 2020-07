En Donneschdeg de Moien ass de President vun der neier "Luxembourg Event Association" eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Den Evenementiel ass de Secteur den am stäerksten an am Nohaltegste vun der Corona-Pandemie getraff gouf. Kommen d'Prestatairë vum Event-Marché iwwer d'Ronnen? Wéini kënne mer nees mat Concerten, Konferenzen, Foiren an aneren Evenementer rechnen? An wat ass den Haapt-Defi fir d’Reprise am Secteur? Dat froe mer an e puer Minutten de Charles Schroeder, President vun der neier Federatioun LEA, der Luxembourg Event Association

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.