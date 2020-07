E Méindeg de Moien ass de Vizepresident vun der ALEM, der Associatioun vu Lëtzebuerger Medezinstudenten, eisen Invité vun der Redaktioun.

Wärend der Coronapandemie war an ass jiddweree geruff, fir eng Hand matunzepaken. Sou goufen Medezinstudenten och an d’Reserve sanitaire geruff.

Wéi klappt d’Aarbecht aus Siicht vun de Studenten? Dat froe mir de Vizepresident vun der ALEM, der Associatioun vu Lëtzebuerger Medizinstudenten, hei op RTL.

De Frédéric Schwarz ass Invité vun der Redaktioun um 10 op 8. Mat him schwätze mer och iwwert d’Ausbildung vun Dokteren an d’Ofhängegkeet vu Lëtzebuerg vis à vis vum Ausland.

