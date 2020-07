E Mëttwoch de Moie war den Direkter vum Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi wëlle mer zesumme liewen a wunnen, doriwwer wäert nees méi nogeduecht ginn, elo no esou enger Kris.

Wunn-Modeller, Schaffplazen, oder Fräizäitplazen – alles dat misst intelligent iwwerduecht ginn.

Där Meenung ass de Pierre Hurt, den Direkter vum Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils. Hie war e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat d’Accessibilitéit zu Bauland ugeet, do kéim een net laanscht de Begrëff vun der Densitéit.

D’Urbanisten wieren do gefuerdert an natierlech och d’Politik, mä och d’Leit selwer, sou de Pierre Hurt, deen op de Nimbysmus verwisen huet, also Leit déi näischt am Hannergaart wëllen hunn.

D’Covid-Kris géing bei der Fro vun der Densitéit natierlech matspillen, mä dee Facteur dierf net eleng bestëmmen no wéi enge Modeller an Zukunft soll gebaut, oder ëmgebaut ginn.

Dem Direkter vum OAI no, wier eng gutt diversifiéiert Offer wichteg, mat engem breeden Zougang fir Leit, déi eng éischt Wunneng sichen.

Fir déi Bauhären ze belounen, déi Qualitéit héichhalen, iwwerreecht den OAI am September erëm de "Bauhärepräis".

