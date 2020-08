E Méindeg de Moien ass den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt eisen Invité vun der Redaktioun.

Hu mer dëse Summer genuch Drénkwaasser? Kann et awer nach knapp ginn? A wou soll eist Waasser an Zukunft hierkommen?

Ënnert anerem aus der Musel, seet den Direkter vum Waasserwirtschaftsamt... De Jean-Paul Lickes ass eisen Invité vun der Redaktioun, wéi gewinnt géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.