Um Freideg de Moien ass de President vun der nationaler Elterevertriedung eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Educatiounsministère wëll Enn August e sougenannten "Stufemodell" presentéieren,wéi no der Rentrée am September zu Lëtzebuerg Schoul gehal ka ginn, dat huet de Claude Meisch dës Woch verroden.

Zil ass et, méi geziilt ze reagéieren. Et kéint drop rauslafen, datt verschidde Gebaier méi streng Reegelen applizéieren wéi Anerer, jee nodeem wéi d'Situatioun grad ass. Wéi gesinn d'Elteren dës Iwwerleeungen?

Doriwwer wëlle mer mat eisem Invité vun der Redaktioun schwätzen. De President vun der nationaler Elterevertriedung Alain Massen ass géint 10 op 8 bei eis am Studio.

