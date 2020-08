En Donneschdeg ass de Beetebuerger Schäffen eisen Invité vun der Redaktioun.

Wou si mer drun am Dossier Jughurtsfabrick FAGE? Dës Woch sinn d'Delaie vun der consultation publique ofgelaf. Mir maachen en Donneschdeg de Moie mam liberale Beetebuerger Schäffe Gusty Graas de Point.

Wat fir Bedenken hunn d'Leit? Wat soen d'Gemengevertrieder? Wéi geet et weider? Ënner anerem déi Froe stelle mer dem Schäffen an Deputéierten.

De Gusty Graas ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

