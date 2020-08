E Méindeg de Moien ass d'Directrice vum Naturpark Uewersauer eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéi ass d'Situatioun op de Plagen um Stauséi? Wéi leeft d'Touristesaison am Naturpark Uewersauer? Wat sinn déi allgemeng Erausfuerderunge fir d'Zukunft?

Dës Froe stelle mir e Méindeg de Moien der Directrice vum Naturpark. D'Christine Lutgen ass géint 10 op 8 d'Invitée vun der Redaktioun.

