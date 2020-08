En Donneschdeg de Moien ass de gréngen Deputéierten a Stater Conseiller eisen Invité vun der Redaktioun.

Mat 35 Joer ass hie mat ee vun deene jéngste Budgetsrapporteren, déi et bis ewell gouf. De gréngen Deputéierten a Stater Conseiller François Benoy.

Wourop soll den Accent beim nächste Staatsbudget leien? Wéi beaflosst d’Corona-Kris d’Finanzen? A wat hält de Grénge vun der Politik vun der Stater CSV-DP-Majoritéit? Äntwerte ginn et en Donneschdeg de Moie vun eisem Invité vun der Redaktioun, François Benoy, um 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.