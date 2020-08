E Freideg de Moien war de Chef de Service vun der Beruffsberodung vun der Adem eisen Invité vun der Redaktioun.

Et ass ze fäerten dass Jonker, also Beruffsufänger, déi meeschte Problemer wäerten hu mat der momentaner Situatioun um Aarbechtsmarché. Dat sot de Stephan Hawlitzky, de Chef de service vun der Beruffsberodung bei der Adem, hie war e Freideg eisen Invité vun der Redaktioun.

Ausbildungsplaze géifen et awer genuch ginn.

D’prime unique fir Betriber, déi Léierplaze verginn, hätt sécherlech en Impakt, mä et hätt een och scho virdru gesinn, dass d’Betriber awer Léierplazen ausschreiwen.

Vun engen 1.100 disponibele Léierplaze geet een den Ament aus, wou der awer nach wuel wäerten derbäi kommen. Eng 1.500 Schüler géifen den Ament nach sichen. D’Aschreiwungsfrist gouf och no hanne verlängert op den 31.12, esou dass sech erhofft gëtt, d’Plazen och ze besetzen. Et kéim awer och vir, dass Schülerinnen a Schüler keng Plaz fannen, well hir Qualifikatiounen net dem Marché entspriechen. Méiglech ass et awer och, dass d’Wënsch net kënnen erfëllt ginn, well am gesichte Beruff net vill Plazen ugebuede ginn.

D’Beruffsorientéierung an de Schoule wier duerch d’Covid-Kris sécherlech e bëssen ze kuerz komm, obwuel een och virdru schonn déi richteg Messagë konnt vermëttelen. Definitiv ze kuerz komm wier de face-à-face, also d’Interaktioun vun de Schüler mat de Patronen oder de Betriber, wat awer immens wichteg wier.

Déi Erwuessen hunn déi nämmlecht Chance wéi déi Jonk, fir eng Léier unzefänken. D’Erfarung géing hinnen zouspillen. Et wiere 600 a 700 Erwuessener, déi all Joer placéiert ginn, dës Zuel wier a leschter Zäit erkennbar an d’Luucht gaangen.

Wéi d’Pandemie den Aarbechtsmarché an d’Zuele vun dësem Joer präägt, kéint elo nach net gesot ginn. De Stephan Hawlitzky, Chef de Service bei der Beruffsberodung bei der Adem, erwaart sech awer, dass d’Santésberuffer weider kéinten ausgebaut ginn.

Invité vun der Redaktioun: Stephan Hawlitzky

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.