En Dënschdeg de Moien ass den Direkter vun der Sacem eisen Invité vun der Redaktioun.

Och fir d’Museker huet d’Coronapandemie alles op d’Kopp geheit. Quasi keng Concerten méi, keng Tournéen méi, op der anerer Säit awer méi Streaming um Internet an nei kreativ Performancen.

D’Sacem, « d’Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique » vertrëtt d’Museker a sammelt souzesoen d’Droits d’auteuren fir si, wann hir Musek um Radio oder um Internet gespillt gëtt.

Mir froen hiren Direkter de Marc Nickts, wéi d’Sacem d’Kënschtler an der Kris begleet huet a wéi eng grouss Ännerungen et am Milieu gouf.

