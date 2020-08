En Dënschdeg de Moien ass den Direkter vun der AIS eisen Invité vun der Redaktioun.

Wunnen zu Lëtzebuerg ass deels e Privileeg. Besonnesch eppes lounen, wann de Budget limitéiert ass, ass schwiereg.

D’AIS, d’Agence Immobilière Sociale, vermëttelt a geréiert zanter iwwer 10 Joer Locatiounswunnengen...Wunnraum feelt an dofir baut d’Fondation pour l’accès au logement, wou d’AIS derzou gehéiert, lo och. Ass also e soziale Promoteur.

Wou si mer do drun? Gräifen déi politesch Mesuren fir d’Situatioun ze verbesseren? Verstäerkt d’Coronakris weider de Problem?

Den Direkter Gilles Hempel ass den Invité vun der Redaktioun, dat géint 10 op 8.

