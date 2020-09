En Donneschdeg de Moie war de Generalist a Sekretär vum Collège médical eisen Invité vun der Redaktioun.

Am Hierscht géif et spannend ginn, wann d'Schoulen nees opginn an d'Leit no der Vakanz nees zesumme kommen. Et ass ze fäerten, datt eng drëtt Well kënnt. Dat sot den Dr. Roger Heftrich am RTL Interview. De Generalist a Sekretär vum Collège médical war onsen Invité vun der Redaktioun.

Et misst een op e Vaccin hoffen. Lëtzebuerg hätt d'Corona-Kris awer bis ewell gutt gemeeschtert, de Gesondheetssystem hätt duergehalen.

Tele-Consultatioune beim Dokter si wichteg a richteg an der Corona-Kris, ma et soll ee se och net méi ofschafen. Eng physesch Presenz ass nämlech net ëmmer néideg, sou de Generalist Dr. Heftrich.

Distanze halen, Masken un hunn an Hänn wäschen wieren absolut wichteg am Kampf géint de Covid. Déi streng Hygiènesmesuren hätten och de positiven Nieweneffekt, datt hien zum Beispill manner Patiente mat Mogrippen hat. Negativ wier awer, datt Kanner de Kontakt mat aneren Mënsche brauchen, fir hiren Immunsystem opzebauen.



Am Virfeld vum Gesondheetsdësch erwaart hie sech, datt d'Gesondheetsberuffer opgewäert ginn, wat den Dr. Heftrich begréisst.

Invité vun der Redaktioun: Dr. Roger Heftrich

