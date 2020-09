E Méindeg de Moien ass d'Gesondheetsministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Och den Hierscht wäert vun der Corona-Pandemie markéiert sinn. Mir maachen e Méindeg de Moien de Point mat der Gesondheetsministesch.

Wat ënnerscheet déi zweet Corona-Well vun där éischter? Wat sinn d'Zenarie fir déi nächste Méint? Wéi preparéiert Lëtzebuerg sech op déi eventuell Arrivée vun engem Vaccin?

Ënner anerem déi Froe stelle mer der Paulette Lenert. D'LSAP-Gesondheetsministesch ass géint 10 op eis Invitée vun der Redaktioun.

