En Dënschdeg de Moien ass den Affekot an neie President vun der Conférence du Jeune Barreau eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi steet ëm déi jonk Affekoten zu Lëtzebuerg?

Wat sinn d'Suergen, wat bréngt d'Erhéijung vum Tarif bei der Assistance judiciare, wéi koum de Beruffsstand duerch d'Corona-Kris a wat fir e Profil Affekot ass zu Lëtzebuerg gesicht?

Ënner anerem déi Froe stelle mer en Dënschdeg de Moien dem neie President vum Jeune Barreau.

De Philippe Sylvestre ass um 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

