En Donneschdeg de Moien ass den ITM-Direkter eisen Invité vun der Redaktioun.

Et goufen an der Lescht ëmmer nees Fäll public, bei deene Persoune vun hirem Patron ausgebeut an net adequat behandelt goufen. Mënschenhandel gëtt et och zu Lëtzebuerg. Ma dacks ass et schwéier, déi Schëlleg zur Rechenschaft ze zéien.

Mir schwätzen en Donneschdeg de Moie mam Generaldirekter vun der Gewerbeinspektioun iwwert dat, wat an der Aarbechtswelt schif leeft a wat d'ITM deem entgéint setzt.

De Marco Boly ass eisen Invité vun der Redaktioun. Aner Theme sinn d'Kontrollen um Bau wärend dem Kollektivcongé an de Recrutement bei der Gewerbeinspektioun.

