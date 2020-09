E Méindeg de Moie war den CSV-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

Et ass eng kloer Ofso fir d’Proposë vum CSV President, fir d’grouss Verméigen méi ze besteieren. Op jider Fall vu Säite vum CSV-Deputéierten Gilles Roth. “Mir si keng Lénkspartei, mir sinn eng Vollekspartei vun der Mëtt”, esou de Gilles Roth e Méindeg de Moien hei op RTL.

Den Invité vun der Redaktioun sot awer „Denken ass an der CSV net verbueden“. Nach wier et awer esou, datt d’CSV eng demokratesch Partei ass a programmatesch Inhalter missten diskutéiert ginn. Zur Ierfschaftssteier sot de Gilles Roth, et wier net um Staat, dat wat eng Famill fir hir Kanner opgebaut huet, steierlech ze belaangen. Dat géing nämlech zu onméigleche Situatioune féieren. A wann ee vu grousse Verméige schwätzt: déi géingen Weeër fannen, fir laanscht esou Steieren ze kommen, esou de Gilles Roth. D’CSV wier och kloer géint d’Propos vun der LSAP, fir d’Bankgeheimnis och fir Residenten ofzeschafen. Den CSV-Deputéierte sot, d’Positioun vu senger Partei wier, datt de progressive Steiertarif, deen et scho gëtt de Moment a bis zu 45% geet, fir jidderee gëllt. D’Propos wier dowéinst déi, d’Stock Options an d’Immobiliëfongen (d’fonds d’investissement spécialisés – SICAV FIS) méi staark ze besteieren, respektiv ofzeschafen. Och wann déi Instrumenter duerch de fréieren CSV-Finanzminister Luc Frieden agefouert goufen, d’CSV géing sech hir „demokratesch Legitimitéit net ofschwätze loossen“ fir elo ze verlaangen, datt et elo duergeet. D‘Schlupflächer misste grad elo an der Corona-Kris séier zougemaach ginn.

Op d’Fro, ob d’CSV-Basis op engem Kongress kéint iwwert d’Propose vum Frank Engel ofstëmmen, sot de Gilles Roth: „Et muss elo Mol Rou an déi Partei kommen an da ginn et verschidde Gremien, wou esou Propositioune kënnen ausdiskutéiert ginn an da gëtt herno eppes zeréckbehalen“ a „wann dat op engem Kongress ass, dann ass dat op engem Kongress“.

De Gilles Roth ass dann awer op engem Punkt d’Accord mam Frank Engel: den DP-Finanzminister Pierre Gramegna hätt ze vill Scholde gemaach. Et wier keen Apel fir den Duuscht méi do... elo schonn, huet den CSV-Deputéierten betount. Woubäi een elo Mol nach net déi ganz Konsequenze vun der Kris géing spieren.

