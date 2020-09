E Freideg de Moien ass de fréieren Direkter vum Tresor den Invité vun der Redaktioun.

Hie war 5 Joer laang Direkter vum Tresor, zanter 2013 schafft hien op der Bankeplaz. De Georges Heinrich ass e Freideg de Moien den Invité vun der Redaktioun.

Wéi bewäert hien d’Gestioun vun de Staatsfinanzen?

Wat si seng Remarken zur aktueller Debatt iwwert Steiergerechtegkeet?

Wat sinn eigentlech aus Siicht vun engem Banquier d’grouss Problemer hei am Land?

Den Interview mam Georges Heinrich ass e Freideg um 8.10 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.