De President vum Wirtschafts- a Sozialrot ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi kéint den Teletravail an Zukunft gereegelt sinn? Wéi en Impakt huet en op d’Lëtzebuerger Ekonomie ?

Doriwwer schwätze mer mam Jean-Jacques Rommes. Hien ass de President vum Wirtschafts- a Sozialrot, deen en Avis iwwert den Teletravail ausgeschafft huet.

D’Frontaliere sinn natierlech och vum Homeoffice betraff. Wat misst sech fir si änneren a wéi wichteg si si allgemeng fir eis Wirtschaft? Och dat kucke mer mat eisem Invité.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.