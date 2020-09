De Logementsminister ass en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter engem Joer ass e Logementsminister, den Henri Kox.

Huet sech d’Situatioun um Wunnengsmarché verbessert? Leeft d’Politik den héije Präisser net just hannendrun?

A wat daacht de Pacte Logement 2.0 ? Dat alles froe mer de grénge Minister Henri Kox. Hien ass am Live-Interview wéi gewinnt kuerz no den Neiegekeete vun 8 Auer.

