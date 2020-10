De Generalsekretär vun der Handwierkerfederatioun ass en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi geet et dem Lëtzebuerger Handwierk? Wéi eng Léieren huet een aus dëser Pandemie gezunn? An hunn déi staatlech Hëllefen sou gegraff wéi se sollten?

Dat froen mer de Moien de Generalsekretär vun der Handwierker-federatioun.

De Romain Schmit ass eisen Invité vun der Redaktioun

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.