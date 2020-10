D'OGBL-Presidentin ass en Donneschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

"Déi ekonomesch Kris fänkt u sech wierklech an hiren Ausmoossen ze weisen". Knapp eng Woch virum Depôt vum Budgetsprojet a vum Etat de la nation froe mir d’Presidentin vum OGBL wéi d’Gewerkschaft d’sozial an ekonomesch Lag vum Land aschätzt.

D’Nora Back ass d’Invitée vun der Redaktioun. Mir froe si, wéi eng Krisemesuren an hiren Ae mussen op den Dësch kommen a wou par konter rout Linne sinn.

Donieft wéi den OGBL sech an der Debatt iwwert Steiergerechtegkeet a Logement positionéiert. D’Emissioun ass wéi gewinnt um 10 op 8 hei op RTL.

