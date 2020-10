D'Inneministesch ass e Freideg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

Duerch d’Corona-Kris hunn d’Gemengen 420 Milliounen Euro manner ewéi d’lescht Joer. De Gemengesyndikat Syvicol ass enttäuscht, well en d’Gefill huet, d’Regierung hätt net Wëlles, de Gemengen entgéint ze kommen. Fir op dës Virwërf ze reagéieren, ass d’Taina Bofferding Invitée vun der Redaktioun.

Mat de LSAP Inneministesch schwätze mer och iwwert Logement a Steieren.

