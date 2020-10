De President vun der Horesca ass e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Corona huet Europa fest am Grëff.

D'Angscht virun engem neie Lockdown gëtt och zu Lëtzebuerg ëmmer méi reell.

Wéi haart géing d'Horesca eng zweet Fermeture treffen?

Wéi schlëmm fält e finanziellen Tëschebilan an dësem Corona-Joer 2020 bis ewell aus?

Mir maachen de Point mam President vun der Federatioun vun den Hotelieren, Restaurateuren a Cafetieren.

Den Alain Rix ass herno géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

