E Dënschdeg de Moie war den Aarbechtsminister a Vizepremier eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Kuerzaarbecht wéinst der Corona-Kris gëtt jo iwwert den 31. Dezember eraus verlängert. Fir wéi laang, ass nach net gewosst. Dat géif mat de Sozialpartner zesummen decidéiert ginn. Mat hinne géife Léisunge fonnt ginn, ouni awer d'Sue mam Reech erauszegeheien. Dat sot den Aarbechtsminister Dan Kersch am RTL-Interview um Dënschdeg de Moien.

Besonnesch betraff wieren d'Secteuren: Evenementiell, Horesca, an Tourismus. Dës sollen e méi einfachen Zougang zum Chômage Partiell halen. Awer och aner Betriber, do ginn et awer Conditiounen:

- Entloossungen dierfen et keng ginn, Plan de maintien dans l'empoi oder plan de redressement wiere Flicht.

D'Regierung wéilt net a Betriber investéieren, wou Salariéeën keng Zukunft hätten.



Wat de Fonds pour l'emploi ugeet, do wëll de Staat seng Contributioun nach eropsetzen. E gutt Zeechen, sou den Aarbechtsminister weider, wier, datt d'Betriber och schonn 3/4 zeréckbezuelt hu vum Chômage partiell.



D'Handwierkerfederatioun hat jo gefuerdert, datt een och am Staatsapparat, wéi am Privaten, nëmmen 80% Pai kritt, wann ee wéinst der Kris net ka schaffen. Do ass de Minister Kersch kloer dogéint. Et wier elo net den Ament, fir d'Secteure géinteneen auszespillen.

Invité vun der Redaktioun: Dan Kersch

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.