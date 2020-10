E Mëttwoch de Moien ass den Nach-President vun der UEL eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Nicolas Buck wëll net méi President vun der Union des entreprises, UEL, bleiwen a gëtt d’nächst Joer säi Mandat un de Michel Reckinger of.

Den Nicolas Buck war eréischt zanter Februar 2019 President vun der Patronatsvereenegung. Fir e Réckbléck op dës relativ kuerz, mee chargéiert Zäit ze geheien, ass hien den Invité vun der Redaktioun hei op RTL.

Mir froen den Nicolas Buck och wou a sengen Aen d’strukturell Problemer hei am Land sinn. D’Emissioun ass um 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg