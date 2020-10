En Freideg de Moie ass d'Direktesch vun der Centrale paysanne Invitée vun der Redaktioun.

Wéi ginn d’Bauerebetriber vun der EU an Zukunft subventionéiert?

D’EU-Agrarministere si sech Ufanks der Woch Eens ginn iwwert déi gemeinsam Agrarpolitik vun 2023 un. Déi muss elo nach tëscht den EU-Institutiounen verhandelt ginn. Ekologesch Krittäre solle weiderhin eng grouss Roll spillen, mä ginn den Ëmweltorganisatiounen net duer.

Vum Lëtzebuerger Landwirtschaftsministère gëtt begréisst, datt de Lëtzebuerger Spezifizitéite Rechnung gedroe gouf. Mir froen d’Bauerenzentral, wat si vum virleefegen Accord hält a wat nach misst nogebessert ginn. D’Invitée vun der Redaktioun ass d’Josiane Willems, Direktesch vun der Centrale paysanne.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.