En Dënschdeg de Moien ass de stellvertiedende Porte-Parole vun der Covid-19-Task-Force eisen Invité vun der Redaktioun.

Eng Aschätzung vun der aktueller Covid-Situatioun kréie mer vun der COVID-19 Task Force.

De stellvertriedende Spriecher, de Professer Paul Wilmes, ass eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat soen d’Prognose vun de Fuerscher? Wéi eng Mesuren sinn néideg?

Den Interview mam Paul Wilmes ass wéi gewinnt géint 10 op 8.

