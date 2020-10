En Donneschdeg ass de Vizepremier eisen Invité vun der Redaktioun.

Nom Vott vun den neie COVID-Mesuren ass de Vizepremier Dan Kersch eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir kucken iwwer d'Moossnamen an déi nei „+4-Reegel“.

Geet dat duer? Wéini gi weider Mesure néideg? Alles Froen un den LSAP-Vizepremier.

