En Dënschdeg de Moien ass de President vun der Aleps eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Corona-Kris weist d'Penurie bei den Infirmieren an Infirmièren. Mir froen den Dënschdeg de Moie bei der Associatioun vun den Enseignante fir Santésberuffer no.

Firwat feelt et sou staark u Leit? Wéi kann de Beruff méi interessant gemaach ginn? Wéi steet et ëm den Engagement vun de Schülerinnen a Schüler an der "réserve sanitaire"?

Ënner anerem dat froe mer den Dënschdeg de Moien den Aleps-President Gilles Evrard. Hien ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.