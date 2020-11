En Donneschdeg de Moien ass de Chef vun „Luxembourg for Finance“ eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Corona-Kris, de Brexit, d'Fongenindustrie oder déi annoncéiert Steierreform: Wéi geet et der Finanzplaz Lëtzebuerg an dësen turbulenten Zäiten? Wat sinn d'Perspektiven? Wat gëtt fir d'Promotioun gemaach?

Ënner anerem dat froe mer en Donneschdeg de Moien de Chef vu „Luxembourg for Finance". Den Nicolas Mackel ass herno géint 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

