E Mëttwoch de Moien ass den Direkter vun der KuFa eisen Invité vun der Redaktioun.

Horesca, Kultur an Evenementiel: De Centre Culturel zu Esch verbënnt am ale Schluechthaus déi Secteuren, déi am uergste vun der Corona-Pandemie getraff goufen.

Wei schléit sech d’Kulturfabrik duerch dës Krise? Konnt een nom Lockdown nees richteg urappen a wéi kuckt den Centre Culturel zu Esch an eng onsécher Zukunft?

Dat froe mer de René Penning. Den Direkter vun der KuFa ass um 10 op 8 eisen Invité vun der Redaktioun.

