En Donneschdeg de Moien ass d'Coordinatrice vum Cesas eis Invitée vun der Redaktioun.

Wei een Effet huet d'Corona-Pandemie an d'Isolatioun op d'Sex- an d'Gefillsliewe vun de Leit, a besonnesch vu Jonken? Ass d'Digitalisatioun vun eise Relatiounen e Risk oder een Avantage? A wei kann een déi steigend Consommatioun vu Kannerpornographie an eiser Gesellschaft adresséieren? Alles Froen un d'Coordinatrice vum Cesas, dem nationalen Zenter fir affektiv an sexuell Gesondheet.

D'Christa Brömmel ass en Donneschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun.

