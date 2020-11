Den LSAP-Deputéierten war en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Regierung hätt sech déi lescht Wochen op all Eventualitéiten preparéiert an Texter ausgeschafft. De Covid-Bilan den Ament wier séiss-sauer: Déi aktuell Mesuren géife nämlech wierken, awer net genuch, fir datt ee kéint lassloossen.

Dat sot de Rapporter vun de Covid-Gesetzer Mars Di Bartolomeo en Dënschdeg de Mueren am RTL-Interview.

Den LSAP-Deputéierten wollt awer net spekuléieren, ob elo e Lockdown decidéiert gëtt oder net. Entweder déi aktuell Restriktiounen gräifen elo weider an den nächsten Deeg, oder et misste weiderer decidéiert ginn, ouni ugeschloe Secteuren nach méi an d'Laberenten ze bréngen. Et wier awer e Seeldanz-Akt, esou de Mars di Bartolomeo.

Wichteg wier, datt de Gesondheetssystem net iwwerlaascht géif an d'Chifferen net explodéieren. En État de crise wier nach net néideg, Chamber a Staatsrot wieren den Ament séier genuch.

Am Kampf géint de Virus, wier een och net ouni Waffen: Eise Verstand, d'Gestes barrières an déi breet ugeluechten Tester, fir esou d'Ustiechungsketten ze briechen, ënnersträicht de Mars Di Bartolomeo, deen och nach sot, hien hätt a 35 Joer aktiv Politik nach ni esou eng grujeleg Kris erlieft. Awer och nach ni sou vill Dialog tëscht Regierung a Chamber.

Invité vun der Redaktioun: Mars Di Bartolomeo

