En Donneschdeg de Moien ass de Virolog aus dem Luxembourg Institute of Health eisen Invité vun der Redaktioun.

Zanter en Donneschdeg ass Lëtzebuerg also nees an engem partielle Lockdown? Zitt d'Regierung op deenen richtege Plazen d'Handbrems? Kënnt d'Decisioun ze spéit? Wéi ass d'Situatioun an de Schoulen ze bewäerten a wéi misst déi national Impfstrategie ausgesinn, déi d'nächst Woch um Dësch leie soll?

Ënnert anerem dës Froe wëlle mer um 8.10 Auer mam Dokter Claude Muller diskutéieren. De Virolog aus dem Luxembourg Institute of Health ass eisen Invité vun der Redaktioun.

