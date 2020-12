E Mëttwoch de Moien ass den Deputéierte vun de Piraten eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi sënnvoll ass déi Lëtzebuerger Corona-Strategie?

Dat diskutéiere mer e Mëttwoch de Moie mam Pirat Sven Clement, hien ass dann eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi gesinn d'Piraten déi aktuell Mesuren? A wéi misst et hirer Meenung no weidergoen?

Doriwwer schwätze mer e Mëttwoch géint 8.10 Auer mam Deputéierte Sven Clement.

