Groussbritannien an d’EU-Kommissioun gi sech nach eng Kéier Zäit, fir awer ze probéieren een Handelsaccord ze fannen. No der Deadline stoung nach ëmmer nach net fest, wéi d’wirtschaftlech Relatiounen tëscht der Insel an dem Kontinent nom definitiven Austrëtt vu Groussbritannien aus der EU den 1.Januar wäerten ausgesinn.

Wat sinn d’Knackpunkten an ass en Deal nach méiglech ?

Doriwwer schwätze mer mam Europadeputéierte Christophe Hansen vun der CSV. Hien ass Co-Rapporteur fir den Handelsaccord mat Groussbritannien an den Invité vun der Redaktioun um 10 op 8 hei op RTL.

