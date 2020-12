E Mëttwoch de Moien ass de Chefredakter vu science.lu eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Restriktioune wéinst dem Covid goufen en Dënschdeg bis de 15. Januar verlängert. Fir déi eng gi se net wäit genuch, fir déi aner gi se ze wäit, erëm anerer kritiséieren Inkoherenzen. Kann een aus wëssenschaftlecher Siicht tranchéieren? Wéi kann d’Wëssenschaft matzen an der Kris uerdentlech kommunizéiert ginn? Wéi solle Politik a Leit mam Wëssen an Onwëssenheet dat et nach gëtt ëmgoen?

Dat froe mir den Invité vun der Redaktioun Jean-Paul Bertemes vum Nationale Recherchëfonds a Chefredakter vu science.lu.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.