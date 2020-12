E Méindeg de Moien ass den CSV-Politiker eisen Invité vun der Redaktioun.

No iwwer 20 Joer huet de Marco Schank dëst Joer mat der nationaler Politik opgehalen.



Mam fréiere Minister an Deputéierte kucke mer e Méindeg de Moien zréck op déi Zäit...den CSV-Politiker ass dann eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir schwätzen iwwert seng Partei a froen, wat en als Buergermeeschter zu Esch-Sauer nach wëlles huet. Wéi gewinnt live géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.