En Dënschdeg de Moien ass de Vizepremier eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir schwätzen iwwer déi nei, méi streng Mesuren, déi d’Regierung gëschter decidéiert huet.

An iwwert de Fluchverkéier, dee mat Groussbritannien gestoppt gouf. Firwat huet d’EU nees keng eenheetlech Linn?

Dat froe mer de grénge Minister, wéi gewinnt géint 10 op 8.

