E Méindeg ass den Haut-commissaire à la protection nationale eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Impfcampagne geet e Méindeg zu Lëtzebuerg un, wann och a ganz limitéiertem Ausmooss. Ronn 430 Leit aus dem Spidols-, Fleege- a Betreiungssecteur ginn déi nächst 3 Deeg all Dag geimpft. Firwat kréien d’EU-Memberstaaten esou wéineg Dosen an enger éischter Phas geliwwert? Firwat fänkt d’Campagne an der EU méi spéit ewéi an anere Länner un? Wéi geet et am Januar weider? Dat froe mir de Méindeg de Moien den Invité vun der Redaktioun, den Haut Commissaire à la protection nationale Luc Feller. D’Emissioun ass wéi gewinnt ëm 10 op 8 hei op RTL.

