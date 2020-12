En Dënschdeg ass d'Fra un der Spëtzt vun der JHL eis Invitée vun der Redaktioun.

De Grand-Duché ass fir d’zweet an engem Lockdown wéinst dem Covid. Eng ganz Rëtsch Betriber sinn zou oder schaffe kuerz.

D’Aktivitéit ass op en essentielle Minimum limitéiert. Well dat Pertë mat sech bréngt, goufen Hëllefsmesuren op d’Been gesat, mee gräifen déi?

Wéi ginn d’betraffe Betriber mat der Situatioun ëm?

A wéi geet et aktuell den Entrepreneuren iwwerhaapt ?

Doriwwer schwätze mer mat der Invitée vun der Redaktioun, d’Presidentin vun "Jonk Handwierk" an Entrepreneuse Alexa Ballmann.

